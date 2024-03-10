Украине предрекли исчезновение в случае нового контрнаступа ВСУ
Постпред Мурадов: Украина погибнет из-за нового контрнаступления ВСУ
Новое контрнаступление войск ВСУ вконец погубит Украину, забрав остатки человеческого ресурса, рассказал РИА "Новости" постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый так называемый контрнаступ окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит её остатков человеческих ресурсов", — пояснил Мурадов.
Он предположил, что украинский командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк хочет стать "генералом 200" в историческом значении, зарекомендовав себя в государстве как "почётный гробовщик". Постпред выразил сочувствие простым украинцам из-за подобных намерений военных стратегий киевского режима.
В 2023 году ВСУ уже проводили разрекламированное контрнаступление, которое оказалось провальным. Украинская операция началась в июне, однако армия не добилась успеха, а только потеряла живую силу и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Глава украинской разведки Кирилл Буданов* в начале этого года уже сообщил о планах совершить новое наступление на российские укрепрайоны. Позднее наступление анонсировал Владимир Зеленский, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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