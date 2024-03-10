Новое контрнаступление войск ВСУ вконец погубит Украину, забрав остатки человеческого ресурса, рассказал РИА "Новости" постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый так называемый контрнаступ окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит её остатков человеческих ресурсов", — пояснил Мурадов.

Он предположил, что украинский командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк хочет стать "генералом 200" в историческом значении, зарекомендовав себя в государстве как "почётный гробовщик". Постпред выразил сочувствие простым украинцам из-за подобных намерений военных стратегий киевского режима.