Зеленский заявил о "чётком плане" и анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Украинские войска готовят новое контрнаступление, у Киева есть "чёткий план". Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Есть план, чёткий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определённые изменения", — сказал он журналистам.

Как уточнил Зеленский, "в связи с утечкой информации" будет подготовлено несколько планов контрнаступления. Вместе с тем он отказался отвечать, почему уволил главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Зеленского, это "внутренний момент", о котором он не хочет говорить.

А до этого Украина впервые объявила о своих потерях среди военных. Так, по версии Зеленского, за время спецоперации погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.