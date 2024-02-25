Зеленский заявил о "чётком плане" и анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
Украинские войска готовят новое контрнаступление, у Киева есть "чёткий план". Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Есть план, чёткий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определённые изменения", — сказал он журналистам.
Как уточнил Зеленский, "в связи с утечкой информации" будет подготовлено несколько планов контрнаступления. Вместе с тем он отказался отвечать, почему уволил главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Зеленского, это "внутренний момент", о котором он не хочет говорить.
А до этого Украина впервые объявила о своих потерях среди военных. Так, по версии Зеленского, за время спецоперации погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.
Как уже сообщал Life.ru, в 2023 году ВСУ уже проводили контрнаступление, которое было весьма разрекламировано, но оказалось провальным. Украинская операция началась в июне, однако армия не добилась успеха, а только потеряла живую силу и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Глава украинской разведки Кирилл Буданов* в начале этого года уже сообщил о планах совершить новое наступление на российские укрепрайоны.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
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