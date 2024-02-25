"Каждый украинец понимает, что он врёт": В МИД РФ оценили слова Зеленского о потерях ВСУ на фронте

Владимир Зеленский обманывает, когда говорит о количестве потерь в рядах ВСУ, это понимает каждый украинец. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что Зеленский врёт, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь каждый вэсэушник. Раньше [Зеленский] за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила Захарова в беседе с РИА "Новости".