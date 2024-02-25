"Каждый украинец понимает, что он врёт": В МИД РФ оценили слова Зеленского о потерях ВСУ на фронте
Захарова: Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врёт про потери ВСУ
Владимир Зеленский обманывает, когда говорит о количестве потерь в рядах ВСУ, это понимает каждый украинец. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что Зеленский врёт, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь каждый вэсэушник. Раньше [Зеленский] за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила Захарова в беседе с РИА "Новости".
Захарова пояснила, что граждане Украины для Зеленского являются лишь единицами, которые позволяют получать ему больше денег от западных союзников.
Напомним, ранее Зеленский на форуме "Украина. 2024 год" более чем в десять раз занизил число потерь ВСУ за время проведения спецоперации. По его словам, украинские войска потеряли 31 тысячу военных с начала СВО. При этом ещё в декабре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала спецоперации (СВО). Так, по его словам, убитыми и ранеными в украинской армии насчитывается 383 тысячи человек. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, французская газета Liberation считает, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".
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