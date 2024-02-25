Зеленский захотел передать РФ мирный план, но снова отказался от переговоров

Украина собирается передать России план по урегулированию конфликта на второй конференции в Швейцарии. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что не считает это началом переговоров.

"Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита", — указал Зеленский на пресс-конференции на форуме "Украина. 2024 год".