Зеленский захотел передать РФ мирный план, но снова отказался от переговоров
Зеленский: Украина передаст РФ план урегулирования, но обсуждать его не будет
Украина собирается передать России план по урегулированию конфликта на второй конференции в Швейцарии. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что не считает это началом переговоров.
"Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита", — указал Зеленский на пресс-конференции на форуме "Украина. 2024 год".
Также он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, возможны ли переговоры между Киевом и Москвой в настоящее время, особенно на фоне предстоящих американских президентских выборов, по итогам которых Украина может потерять возможность получать помощь от западных партнёров. Зеленский выразил надежду, что в Швейцарии в ближайшие месяцы состоится первый форум по Украине.
Ранее президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине в Швейцарии. Власти страны положительно отреагировали на это предложение. Позднее Амерд добавила, что данное мероприятие стоит провести уже в 2024 году. Однако посол России в Швейцарии Сергей Гармонин пояснил, что указанная инициатива заведомо обречена на провал. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь указал, что Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия. Кроме того, министр назвал "формулу мира" Зеленского пустышкой и неумной инициативой.