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20 января, 19:59

В Швейцарии раскрыли, когда планируют провести мирный саммит по Украине

Лидер Швейцарии Амерд: Мирный саммит по Украине должен пройти в 2024 году

Мирный саммит по Украине в Швейцарии должен состояться как можно скорее. Как заявила президент страны Виола Амерд в интервью газете Schweiz am Wochenende, мероприятие следует организовать уже в 2024 году.

"Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее. Он точно должен пройти уже в этом году. Россия вряд ли будет в нём участвовать, но мы вместе с другими [партнёрами] ищем сейчас контакт", — сообщила она и добавила, что Швейцария поддерживает связи с Москвой.

В каком формате и на каком уровне будет проходить саммит, пока не ясно. Как считает Амерд, в ходе конференции вряд ли получится достичь глобальных результатов, однако она сможет стать "началом для мирного процесса".

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Напомним, ранее Амерд сообщила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине в Швейцарии. Власти страны положительно отреагировали на данное предложение.

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Unsplash

Оксана Попова
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