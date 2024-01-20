В Швейцарии раскрыли, когда планируют провести мирный саммит по Украине

Мирный саммит по Украине в Швейцарии должен состояться как можно скорее. Как заявила президент страны Виола Амерд в интервью газете Schweiz am Wochenende, мероприятие следует организовать уже в 2024 году.

"Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее. Он точно должен пройти уже в этом году. Россия вряд ли будет в нём участвовать, но мы вместе с другими [партнёрами] ищем сейчас контакт", — сообщила она и добавила, что Швейцария поддерживает связи с Москвой.

В каком формате и на каком уровне будет проходить саммит, пока не ясно. Как считает Амерд, в ходе конференции вряд ли получится достичь глобальных результатов, однако она сможет стать "началом для мирного процесса".