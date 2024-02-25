Ермак допустил приглашение РФ на саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии

Россию могут пригласить на второй саммит по "формуле мира" Владимира Зеленского, заявил глава его офиса Андрей Ермак. По словам чиновника, в ближайшее время состоится первая конференция, участники которой обсудят план урегулирования. На эту встречу Киев намерен пригласить лидеров более чем 160 стран.

"На втором саммите мы предвидим, когда [план] будет подготовлен, вместе, <...> открыто, с участием всех тех стран, которые с нами пройдут этот путь, на этом втором саммите может быть такая ситуация, что мы вместе пригласим представителей Российской Федерации, где им будет представлен этот план", — сказал Ермак.