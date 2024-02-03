Планы Швейцарии по "формуле мира" Зеленского вызвали недоумение в МИД РФ

Планы Берна принять встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского вызывают недоумение. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя утверждённую 31 января Стратегию внешней политики Швейцарии до 2027 года.

"Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию", — приводит её комментарий пресс-служба МИД РФ.