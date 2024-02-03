Планы Швейцарии по "формуле мира" Зеленского вызвали недоумение в МИД РФ
Захарова: Готовность Швейцарии к встрече по "формуле мира" вызывает недоумение
Планы Берна принять встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского вызывают недоумение. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя утверждённую 31 января Стратегию внешней политики Швейцарии до 2027 года.
"Вновь хотели бы напомнить о полной оторванности подобных инициатив от реальности, тем более что Зеленский указом запретил какие-либо контакты с Россией по мирному урегулированию", — приводит её комментарий пресс-служба МИД РФ.
По словам дипломата, принятая Берном внешнеполитическая стратегия — антироссийская и показывает "слепое следование" установкам США и Евросоюза. Захарова указала, что в итоговой версии этого документа сохранены враждебные по отношению к Москве формулировки.
Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают анонсированную ранее "формулу мира". В ней объединены позиции 50 стран, но не России. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по "формуле мира" Зеленского, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал встречу фарсом. Как указали зарубежные СМИ, встреча в Швейцарии закончилась ничем.
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