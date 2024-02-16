Лавров назвал "формулу мира" Зеленского пустышкой и неумной инициативой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал пустышкой "формулу мира", которая была предложена Владимиром Зеленским. Об этом российский дипломат заявил на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

"То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, это всем понятно", — указал Лавров.

Вместе с тем глава российского МИД обратил внимание, что Запад пытается "охмурить" страны мирового большинства для присоединения к идее главы киевского режима.