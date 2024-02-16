Лавров назвал "формулу мира" Зеленского пустышкой и неумной инициативой
Лавров: "Формула мира" Зеленского — не более чем пустышка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал пустышкой "формулу мира", которая была предложена Владимиром Зеленским. Об этом российский дипломат заявил на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".
"То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, это всем понятно", — указал Лавров.
Вместе с тем глава российского МИД обратил внимание, что Запад пытается "охмурить" страны мирового большинства для присоединения к идее главы киевского режима.
"Пытаются охмурить и затащить на поддержку совершенно тупиковой так называемой формулы мира Зеленского", — подчеркнул политик.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по этой теме, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал встречу фарсом. При этом зарубежные СМИ писали, что встреча в итоге закончилась ничем.
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