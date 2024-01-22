Швейцарская дипломатия поддержала обречённую на провал инициативу, согласившись на предложение Незалежной об организации конференции по Украине, основываясь на условной "формуле мира" Владимира Зеленского. Об этом газете Sonntags Zeitung сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его словам, эта инициатива заведомо обречена на провал. И это — очередная попытка навязать набор ультиматумов в адрес России, называемый "формулой мира" Зеленского.

"С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Такой подход не может служить основой для переговоров", — предупредил Гармонин.