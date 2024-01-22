Лишён перспектив: Посол РФ уверен, что мирный саммит по Украине в Швейцарии обречён на провал
Посол Гармонин: Идея о мирной конференции по Украине в Швейцарии обречена на провал
Швейцарская дипломатия поддержала обречённую на провал инициативу, согласившись на предложение Незалежной об организации конференции по Украине, основываясь на условной "формуле мира" Владимира Зеленского. Об этом газете Sonntags Zeitung сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
По его словам, эта инициатива заведомо обречена на провал. И это — очередная попытка навязать набор ультиматумов в адрес России, называемый "формулой мира" Зеленского.
"С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Такой подход не может служить основой для переговоров", — предупредил Гармонин.
Он заявил, что Россия не видит возможности участвовать в таком формате, а без присутствия Москвы данный "мирный саммит" превратится в очередной раунд бесплодных консультаций. Дипломат убеждён, что без РФ любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены перспектив.
Напомним, президент Швейцарии Виола Амерд ранее заявила, что Владимир Зеленский обсуждал с нею организацию мирного саммита по Украине в Швейцарии. Власти страны положительно отреагировали на данное предложение. Позднее швейцарский лидер добавила, что данное мероприятие стоит провести уже в этом году.
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