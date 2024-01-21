На мирной конференции по украинской ситуации, которую хочет провести Швейцария в этом году, должны быть отражены все точки зрения на конфликт, участники встречи должны быть честными и не занимать конкретно чью-то сторону. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Если и говорить о возможности проведения — будь то в Швейцарии или где-либо ещё — мирной конференции по украинской ситуации, то она, по моему убеждению, будет иметь смысл только в случае равной представленности всех точек зрения на конфликт", — подчеркнул сенатор в беседе с РИА "Новости".

По его словам, все предыдущие попытки обсудить "формулу мира" Владимира Зеленского закончились провалом и оказались безрезультатными, так как не соответствовали вышеуказанным критериям. Косачёв дополнил, что если какая-либо страна хочет организовать подобные саммиты, то она должны начинать с оценки характера и обстоятельств смены власти на Украине в 2014 году, а также действий Киева в отношении жителей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Сенатор также назвал действия НАТО, которая пыталась втянуть Украину в альянс с 2004 года, не соответствующими демократическим принципам и сорвавшими реализацию минских договорённостей. По словам Косачёва, Швейцария активно ищет возможность вернуть себе утраченные статус и репутацию нейтрального государства, где можно проводить значимые международные мероприятия. Вице-спикер Совфеда пояснил, что после бездумного присоединения Женевы к антироссийским санкциям невозможно говорить о реальном нейтралитете Швейцарии.