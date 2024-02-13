Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия
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Швейцария из-за утраты доверия не может стать посредником в переговорах по Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции дискуссионного Валдайского клуба.
Он указал на откровенную антироссийскую позицию, которую демонстрируют власти Швейцарии.
"Они сейчас, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине, но ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", — заключил глава российского МИД.
Напомним, что в январе в Давосе прошла встреча по "формуле мира" Зеленского, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Вскоре после этого Сергей Лавров встретился с Кассисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Во время пресс-конференции, состоявшейся после разговора тет-а-тет, руководитель швейцарского ведомства не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта.