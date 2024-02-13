Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 13:08

Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Фото © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Швейцария из-за утраты доверия не может стать посредником в переговорах по Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции дискуссионного Валдайского клуба.

Он указал на откровенную антироссийскую позицию, которую демонстрируют власти Швейцарии.

"Они сейчас, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине, но ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", заключил глава российского МИД.

Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине
Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Напомним, что в январе в Давосе прошла встреча по "формуле мира" Зеленского, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Вскоре после этого Сергей Лавров встретился с Кассисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Во время пресс-конференции, состоявшейся после разговора тет-а-тет, руководитель швейцарского ведомства не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта.

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • швейцария
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров