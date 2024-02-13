Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за утраты доверия

Швейцария из-за утраты доверия не может стать посредником в переговорах по Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе XIII Ближневосточной конференции дискуссионного Валдайского клуба.

"Они сейчас, кстати, пытаются навязывать своё посредничество по Украине, но ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием", — заключил глава российского МИД.