Глава МИД Швейцарии увильнул от вопроса о запрете Украины на переговоры с РФ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Он увильнул от комментария, заявив о нежелании "вдаваться в детали".

"Это очень конкретный вопрос. И я не могу ответить на него. Сейчас неподходящий момент отвечать на этот вопрос", — заявил глава МИД.

Далее Кассис уточнил, что политический диалог между сторонами конфликта — неотъемлемая часть процесса мирного урегулирования. Без него деэскалация не представляется возможной. Впрочем, добавил министр, скоро в решении многих спорных вопросов может произойти "прорыв".