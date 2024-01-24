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24 января, 00:41

Глава МИД Швейцарии увильнул от вопроса о запрете Украины на переговоры с РФ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Он увильнул от комментария, заявив о нежелании "вдаваться в детали".

"Это очень конкретный вопрос. И я не могу ответить на него. Сейчас неподходящий момент отвечать на этот вопрос", — заявил глава МИД.

Далее Кассис уточнил, что политический диалог между сторонами конфликта — неотъемлемая часть процесса мирного урегулирования. Без него деэскалация не представляется возможной. Впрочем, добавил министр, скоро в решении многих спорных вопросов может произойти "прорыв".

Лавров заявил о готовности к переговорам и назвал условие
Лавров заявил о готовности к переговорам и назвал условие

Аналогичную точку зрения ранее озвучил член Швейцарской народной партии Александр Шеваль. По мнению политика, переговоры без России совершенно абсурдны.

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Flickr / World Economic Forum

Илья Пушкарев
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