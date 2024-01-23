Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке начал встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Видео начала общения публикует официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Встреча дипломатов проходит в закрытом для СМИ формате в расположении штаб-квартиры ООН. Известно, что после общения министров запланированы переговоры уже в расширенном составе.