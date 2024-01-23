Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке начал встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Видео начала общения публикует официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встречается с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Видео © t.me / Мария Захарова
Встреча дипломатов проходит в закрытом для СМИ формате в расположении штаб-квартиры ООН. Известно, что после общения министров запланированы переговоры уже в расширенном составе.
Напомним, ранее МИД Швейцарии призвал включить РФ в дискуссию о мирном урегулировании на Украине. Министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис подчёркивал, что план Владимира Зеленского о завершении конфликта не выдерживает критики.