Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине
Заявление от МИД Швейцарии о поиске путей для переговорного процесса на Украине, сделанное после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на открытых дебатах Совбеза ООН, вызвало удивление у российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас, как всегда это бывает, когда идёт речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине", — заявила она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что Берн отошёл от позиции политического нейтралитета в пользу украинской стороны. По её словам, такое решение пойдёт Швейцарии только во вред, так как утраченную в один момент репутацию придётся восстанавливать годами.
Напомним, вчера вечером Сергей Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Встреча дипломатов проходила в закрытом для СМИ формате. Во время пресс-конференции, состоявшейся после разговора тет-а-тет, руководитель швейцарского ведомства не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта.