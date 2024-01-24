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24 января, 05:56

Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Заявление от МИД Швейцарии о поиске путей для переговорного процесса на Украине, сделанное после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на открытых дебатах Совбеза ООН, вызвало удивление у российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас, как всегда это бывает, когда идёт речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине", заявила она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что Берн отошёл от позиции политического нейтралитета в пользу украинской стороны. По её словам, такое решение пойдёт Швейцарии только во вред, так как утраченную в один момент репутацию придётся восстанавливать годами.

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Напомним, вчера вечером Сергей Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Встреча дипломатов проходила в закрытом для СМИ формате. Во время пресс-конференции, состоявшейся после разговора тет-а-тет, руководитель швейцарского ведомства не смог внятно ответить на вопрос о том, должна ли Украина отменить свой запрет на переговоры с Россией для урегулирования конфликта.

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X / Посольство России в Казахстане

Юрий Лысенко
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