Захарова удивилась комментарию МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Заявление от МИД Швейцарии о поиске путей для переговорного процесса на Украине, сделанное после встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на открытых дебатах Совбеза ООН, вызвало удивление у российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас, как всегда это бывает, когда идёт речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине", — заявила она в эфире радио Sputnik.