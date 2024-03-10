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10 марта, 14:50

Захарова призвала НАТО "не отпираться" от факта нахождения своих войск на Украине

После резонансного заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского НАТО бессмысленно отрицать факт отправки своих войск на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Дальше отпираться смысла нет", — сказала она в беседе с газетой "Известия".

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Напомним, Радослав Сикорский признал, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он не стал раскрывать цели солдат, как и сами государства, сославшись на тайну. Перед этим Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является чем-то немыслимым", хотя до этого премьер Польши Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает возможность отправки своих войск.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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