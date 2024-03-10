В Киеве отказались поднимать белый флаг по предложению папы римского
Кулеба: Украина не будет поднимать белый флаг, как предложил папа римский
У Украины есть свой флаг, и никакие другие она поднимать не намерена. Так глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание папы римского Франциска о том, что проигрывающей стороне следует поднять белый флаг для начала мирных переговоров.
"Наш флаг — сине-жёлтый. <…> Мы не будем поднимать другие флаги", — написал Кулеба в соцсети Х (бывший Twitter).
Комментируя слова понтифика, украинский министр отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века. Также он призвал не повторять ошибок, не пояснив, что он имеет в виду. В заключение Кулеба выразил надежду на то, что папа римский найдёт возможность совершить апостольскую поездку на Украину.
Ранее папа римский заявил, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине "должна найти в себе смелость поднять белый флаг" и наконец-то согласиться на переговоры. Позже в Ватикане пояснили, что речь не шла о капитуляции Киева, а термин "белый флаг" 87-летний понтифик применил, потому что его употребил журналист, задавший вопрос.
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