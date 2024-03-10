В Киеве отказались поднимать белый флаг по предложению папы римского

У Украины есть свой флаг, и никакие другие она поднимать не намерена. Так глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание папы римского Франциска о том, что проигрывающей стороне следует поднять белый флаг для начала мирных переговоров.

"Наш флаг — сине-жёлтый. <…> Мы не будем поднимать другие флаги", — написал Кулеба в соцсети Х (бывший Twitter).