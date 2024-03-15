В Кремле дали оценку воинственным высказываниям Макрона по Украине

В Кремле констатируют, что Франция всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Париж в этой ситуации становится прямым противником Москвы.

"То, что Россия — противник для Франции, — это очевидно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине. И, судя по заявлениям господина президента [Макрона], не прочь повысить степень своей вовлечённости", — отметил представитель Кремля.