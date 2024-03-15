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15 марта, 10:05

В Кремле дали оценку воинственным высказываниям Макрона по Украине

Песков: Франция уже втянута в войну на Украине

В Кремле констатируют, что Франция всё больше и больше втягивается в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Париж в этой ситуации становится прямым противником Москвы.

"То, что Россия — противник для Франции, — это очевидно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине. И, судя по заявлениям господина президента [Макрона], не прочь повысить степень своей вовлечённости", отметил представитель Кремля.

Макрон заверил, что Франция не возьмёт инициативу в конфликте на Украине
Макрон заверил, что Франция не возьмёт инициативу в конфликте на Украине

В последние дни всё чаще звучат скандальные заявления со стороны французского лидера касательно темы Украины. Начало им положило резонансное заявление в конце февраля, в котором Макрон назвал возможной отправку контингента НАТО на Украину. А в пятницу, 8 марта, стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов, © Getty Images / Johannes Simon

Марина Калегина
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