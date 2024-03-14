Макрон заверил, что Франция не возьмёт инициативу в конфликте на Украине
Макрон: Франция не будет брать на себя инициативу в конфликте на Украине
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Французский лидер Эмманюэль Макрон рассказал, в каком случае Пятая республика отправит войска на Украину. По его словам, Париж никогда не возьмёт на себя ответственность в военных действиях на территории Незалежной.
"Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмём на себя инициативу", — заявил Макрон.
При этом он признал тяжёлую ситуацию для ВСУ на фронте и назвал украинский конфликт "экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции".
В последние дни всё чаще звучат скандальные заявления со стороны французского лидера касательно темы Украины. Начало им положило резонансное заявление в конце февраля, в котором Макрон назвал возможной отправку контингента НАТО на Украину. Его слова отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали высказывание. А в пятницу, 8 марта, стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг с взятием Одессы. Накануне также стало известно, что Макрон ещё в феврале сообщил о планах отправить французских военных в Одессу.