Макрон заверил, что Франция не возьмёт инициативу в конфликте на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон рассказал, в каком случае Пятая республика отправит войска на Украину. По его словам, Париж никогда не возьмёт на себя ответственность в военных действиях на территории Незалежной.

"Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмём на себя инициативу", — заявил Макрон.