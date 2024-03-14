Назван город, куда Макрон хотел направить французских военных на помощь ВСУ в 2024 году
Le Monde: Макрон планировал отправить французских военных в Одессу в 2024 году
Французский лидер Эмманюэль Макрон в феврале сообщил о планах отправить французских военных в Одессу. По данным Le Monde, президент объявил об этом перед гостями, собравшимися в Елисейском дворце.
"В любом случае в этом году мне придётся отправить нескольких ребят в Одессу", — произнёс лидер Пятой республики.
При этом желание отправить солдат в Незалежную у французских властей появилось ещё летом 2023 года. Как уточняет газета, на такие мысли руководство страны натолкнуло неудачное контрнаступление ВСУ.
Напомним, в конце февраля Макрон публично допустил отправку западных войск на Украину, однако лидеры других государств его не поддержали. Так, Швеция, Германия, Британия и США объявили, что не будут посылать своих солдат в зону боевых действий. Макрон же сообщил, что в поддержке Украины Францией нет никаких лимитов, а 8 марта он назвал условия для ввода войск в Незалежную. Позже Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужны французские военные.
ТАСС / EPA