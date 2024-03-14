Назван город, куда Макрон хотел направить французских военных на помощь ВСУ в 2024 году

Французский лидер Эмманюэль Макрон в феврале сообщил о планах отправить французских военных в Одессу. По данным Le Monde, президент объявил об этом перед гостями, собравшимися в Елисейском дворце.

"В любом случае в этом году мне придётся отправить нескольких ребят в Одессу", — произнёс лидер Пятой республики.