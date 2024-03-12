Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / Dmytro Larin
Украина не нуждается во французских военнослужащих. Об этом сообщил в беседе с телеканалом BFMTV Владимир Зеленский.
"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на своей территории. Ваши дети не будут умирать на Украине", — заявил он.
По словам Зеленского, граждане Франции могут быть отправлены в одну из стран НАТО, если Россия вступит с ней в конфликт, Украина же не является членом Североатлантического альянса. Однако он "не видит ничего плохого" в участии французов в обучении солдат ВСУ, а также в производстве и ремонте вооружения на территории Незалежной.
Как ранее писал Life.ru, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. Лидеры других стран, однако, его не поддержали. Так, Швеция, Германия, Британия и США объявили, что не будут посылать своих бойцов на фронт. Макрон же сообщил, что в поддержке Украины Францией нет никаких лимитов, а 8 марта он назвал условия для ввода войск в Незалежную.