Зеленский заявил, что Украине не нужны французские военные

"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на своей территории. Ваши дети не будут умирать на Украине", — заявил он.

По словам Зеленского, граждане Франции могут быть отправлены в одну из стран НАТО, если Россия вступит с ней в конфликт, Украина же не является членом Североатлантического альянса. Однако он "не видит ничего плохого" в участии французов в обучении солдат ВСУ, а также в производстве и ремонте вооружения на территории Незалежной.