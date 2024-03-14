Соглашение о безопасности с Киевом может оказаться фатальным для Парижа, предупредили во Франции
Филиппо: Соглашение о безопасности с Украиной может привести к краху Франции
Соглашение о гарантиях безопасности, заключённое с Украиной, может привести Францию к войне. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Политик назвал документ незаконным.
"Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. Оно ведёт Францию к краху и войне", — написал он в социальной сети X.
Напомним, 16 февраля в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Согласно документу, Париж в 2024 году выделит Киеву три миллиарда евро. Соглашение будет действовать 10 лет или до момента вступления Незалежной в НАТО.
ТАСС / EPA / Petr David Josek