Соглашение о безопасности с Киевом может оказаться фатальным для Парижа, предупредили во Франции

Соглашение о гарантиях безопасности, заключённое с Украиной, может привести Францию к войне. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Политик назвал документ незаконным.

"Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. Оно ведёт Францию к краху и войне", — написал он в социальной сети X.