Путин пригрозил стереть "красные линии" в отношении Европы после дерзких слов Макрона
Путин: У России не будет красных линий в отношении тех, у кого их нет к России
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Россия не будет придерживаться никаких красных линий в отношении тех государств, которые заявляют, что не имеют красных линий в отношении неё. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России 1" и РИА "Новости".
"Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", — предупредил глава государства.
Путин заверил, что в России к ним относятся с уважением к небольшим европейским странам. По его словам, малые государства, призывающие "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают. Президент отметил, что "те, кто могут почувствовать, ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно".
Напомним, что 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Он подчеркнул, что "больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины. В МИД Литвы его поддержали, отметив, что разговорами об отправке войск в Незалежную западные страны упразднят красные линии, которые наложили на себя. Там призвали действовать, поскольку бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений подрывают целостность Европы. Медведев в ответ обратился с предупреждением к Макрону.