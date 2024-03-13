Путин пригрозил стереть "красные линии" в отношении Европы после дерзких слов Макрона

Россия не будет придерживаться никаких красных линий в отношении тех государств, которые заявляют, что не имеют красных линий в отношении неё. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России 1" и РИА "Новости".

"Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", — предупредил глава государства.