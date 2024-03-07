Медведев пригрозил Франции зловещей цитатой из римского права
Медведев: Слова Макрона будут означать, что и у РФ нет для Франции красных линий
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о стёртых красных линиях в плане поддержки Украины будут означать, что и у России в отношении Франции больше нет никаких сдерживающих факторов. Такое предупреждение озвучил в четверг, 7 марта, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он процитировал известную фразу из римского права — In hostem omina licita, которая переводится как "всё дозволено по отношению к врагу".
"Макрон сказал: "Больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции", — написал политик в соцсети X.
Напомним, что 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали заявление. А до этого Макрон успел пообещать Владимиру Зеленскому три миллиарда евро в качестве помощи.
Агентство "Москва" / Александр Авилов