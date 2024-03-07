Медведев пригрозил Франции зловещей цитатой из римского права

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о стёртых красных линиях в плане поддержки Украины будут означать, что и у России в отношении Франции больше нет никаких сдерживающих факторов. Такое предупреждение озвучил в четверг, 7 марта, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он процитировал известную фразу из римского права — In hostem omina licita, которая переводится как "всё дозволено по отношению к врагу".