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7 марта, 16:25

Медведев пригрозил Франции зловещей цитатой из римского права

Медведев: Слова Макрона будут означать, что и у РФ нет для Франции красных линий

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о стёртых красных линиях в плане поддержки Украины будут означать, что и у России в отношении Франции больше нет никаких сдерживающих факторов. Такое предупреждение озвучил в четверг, 7 марта, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он процитировал известную фразу из римского права — In hostem omina licita, которая переводится как "всё дозволено по отношению к врагу".

"Макрон сказал: "Больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции", — написал политик в соцсети X.

Песков: Макрон втягивает Францию в конфликт на Украине
Песков: Макрон втягивает Францию в конфликт на Украине

Напомним, что 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали заявление. А до этого Макрон успел пообещать Владимиру Зеленскому три миллиарда евро в качестве помощи.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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