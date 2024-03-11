"Из красных линий только границы": Захарова поставила на место главу МИД Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису на заявления об отправке западных военных на Украину. Она отметила, что у республики из "красных линий только границы".

"У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?" — написала Захарова в телеграм-канале.