"Из красных линий только границы": Захарова поставила на место главу МИД Литвы
Захарова ответила главе МИД Литвы, призвавшего отменить красные линии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису на заявления об отправке западных военных на Украину. Она отметила, что у республики из "красных линий только границы".
"У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?" — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, в МИД Литвы заявили, что, начав сейчас говорить об отправке войск на Украину, западные страны упразднят красные линии, которые наложили на себя. Кроме того, Ландсбергис отметил, что бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений подрывают целостность Европы.
ТАСС / Шарифулин Валерий