Нынешняя эстонская власть, как и киевский режим, в своей оголтелой русофобии берёт пример с гитлеровцев. Об этом в личном телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне прозвучавших от МИД Эстонии обвинений "русской авиации" в бомбёжках Таллина в 1944 году.

"В антироссийском угаре там (в эстонском МИД. — Прим. Life.ru) докатились до того, что в сети X опубликовали пост о 80-й годовщине авианалёта советской (они пишут "русская") авиации на позиции оккупировавших Таллин немецко-фашистских войск с одной-единственной мыслью: русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине, — говорится в её посте.

Дипломат отметила, что нынешнее Правительство Эстонии уже и не делает тайны из своих симпатий пособникам Гитлера, а в степени русофобии они дали бы фору даже Геббельсу. Она напомнила, что бомбёжки, вырванные эстонским дипломатическим ведомством из исторического контекста, являлись частью военной операции Красной армии по освобождению Прибалтики от нацистских войск.

Захарова также отметила ничуть не удивительное сходство риторики Таллина и Киева, которому тоже свойственно искажать себе в угоду исторические события. Так, киевский режим возносит на пьедестал почёта Романа Шухевича и Степана Бандеру, а Таллин прославляет зверства эстонского контингента Ваффен-СС.