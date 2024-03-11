Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс
Захарова: Украину не взяли в НАТО из интереса к её западным территориям
Украину так и не включили в НАТО, так как у некоторых членов организации, особенно у Польши, есть интерес к западным территориям Незалежной. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Почему же Украину всё-таки не позвали в НАТО? Так её не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязано было бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать", — пояснила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что после резонансного заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского НАТО бессмысленно отрицать факт отправки своих войск на Украину. Напомним, Радослав Сикорский признал, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он не стал раскрывать цели солдат, как и сами государства, сославшись на тайну.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур