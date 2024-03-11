Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс

Украину так и не включили в НАТО, так как у некоторых членов организации, особенно у Польши, есть интерес к западным территориям Незалежной. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Почему же Украину всё-таки не позвали в НАТО? Так её не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязано было бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать", — пояснила Захарова.