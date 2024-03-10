В Конгрессе США выдвинули НАТО ультиматум из-за планов по Украине
Сенатор Ли: США нужно выйти из НАТО в случае отправки войск альянса на Украину
Соединённым Штатам нужно выйти из НАТО, если альянс отправит войска на Украину. Об этом сообщил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединённые Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — заявил он в статье для издания The American Conservative.
По словам Ли, европейские страны, которые входят в Североатлантический альянс, не имеют право втягивать Соединённые Штаты в потенциально ядерный конфликт из-за Украины. Конгрессмен добавил, что решение НАТО о возможном вводе войск может спровоцировать третью мировую войну, оно не может приниматься транснациональными элитами, неподотчётными ни одной стране. Ли уточнил, что альянс ни в коем случае не должен также рассматривать Украину в качестве кандидата на вступление в военный блок.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Позднее в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, Польша, а также США отказались отправлять войска в зону СВО. Позднее выяснилось, Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что, если НАТО захочет вторгнуться на Украину, ВС РФ, возможно, атакуют базы военного блока в Румынии и Польше.
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