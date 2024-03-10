В Конгрессе США выдвинули НАТО ультиматум из-за планов по Украине

Соединённым Штатам нужно выйти из НАТО, если альянс отправит войска на Украину. Об этом сообщил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.

"Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединённые Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — заявил он в статье для издания The American Conservative.

По словам Ли, европейские страны, которые входят в Североатлантический альянс, не имеют право втягивать Соединённые Штаты в потенциально ядерный конфликт из-за Украины. Конгрессмен добавил, что решение НАТО о возможном вводе войск может спровоцировать третью мировую войну, оно не может приниматься транснациональными элитами, неподотчётными ни одной стране. Ли уточнил, что альянс ни в коем случае не должен также рассматривать Украину в качестве кандидата на вступление в военный блок.