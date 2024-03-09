В США раскрыли, как РФ ответит на вторжение НАТО на Украину без ядерного оружия

Если НАТО захочет вторгнуться на Украину, ВС РФ, вероятно, атакуют базы Североатлантического альянса в Румынии и Польше. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"Россия не станет использовать ядерное оружие, у неё имеются конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии", — отметил он в интервью ютуб-каналу Through the eyes of.