В США раскрыли, как РФ ответит на вторжение НАТО на Украину без ядерного оружия
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ ударит по базам НАТО в случае вторжения на Украину
Если НАТО захочет вторгнуться на Украину, ВС РФ, вероятно, атакуют базы Североатлантического альянса в Румынии и Польше. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
"Россия не станет использовать ядерное оружие, у неё имеются конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии", — отметил он в интервью ютуб-каналу Through the eyes of.
По словам эксперта, Лондон и Париж уже готовы отправить войска в Незалежную. Джонсон напомнил, что власти Франции сейчас выступают с воинственными высказываниями в адрес Москвы.
Как сообщал Life.ru, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос поднимался на конференции в Париже, но присутствующие не пришли к консенсусу. В МИД Франции подчеркнули, что введение войск в Незалежную может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, а также США объявили, что не станут отправлять войска в зону специальной военной операции (СВО). 8 марта стало известно, что Франция введёт войска на Украину при продвижении ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы.
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