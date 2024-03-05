Премьер Эстонии показала свой завтрак, чтобы доказать, что она не "ест россиян"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / dpa / Christian Charisius
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака c подписью: "Мой завтрак, дорогие читатели Politico". Её публикация стала отсылкой к статье Politico, в которой анонимный источник газеты утверждал, что в Евросоюзе не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии из-за её пристрастий — якобы ей "нравится есть россиян на завтрак".
"Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" — отметил чиновник.
Пост Каллас в соцсети "Мой завтрак, дорогие читатели Politico". Фото © X / kajakallas
Ответ Каллас на такой выпад не заставил себя ждать. Премьер опубликовала фотографию своего завтрака в доказательство того, что её предпочтения в еде совсем другие. Судя по фото, её выбор для первого приёма пищи пал на мюсли с йогуртом и голубикой, а также на зелёный чай.
А ранее Life.ru сообщал, что 13 февраля МВД России объявило в розыск премьера Каю Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Российские власти объяснили, что причиной являются её враждебность к РФ и надругательство над исторической памятью. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это только начало.