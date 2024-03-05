Премьер Эстонии показала свой завтрак, чтобы доказать, что она не "ест россиян"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака c подписью: "Мой завтрак, дорогие читатели Politico". Её публикация стала отсылкой к статье Politico, в которой анонимный источник газеты утверждал, что в Евросоюзе не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии из-за её пристрастий — якобы ей "нравится есть россиян на завтрак".

"Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" — отметил чиновник.

Пост Каллас в соцсети "Мой завтрак, дорогие читатели Politico". Фото © X / kajakallas