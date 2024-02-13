Кремль озвучил две причины для объявления в розыск премьера Эстонии

Причиной для объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас стала её враждебность к России и надругательство над исторической памятью. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прибалтийские политики, объявленные в розыск, также предпринимали враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране, отметил представитель Кремля.