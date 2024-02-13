Кремль озвучил две причины для объявления в розыск премьера Эстонии
Песков: Каллас объявлена в розыск за надругательство над исторической памятью
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Причиной для объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас стала её враждебность к России и надругательство над исторической памятью. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прибалтийские политики, объявленные в розыск, также предпринимали враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране, отметил представитель Кремля.
"Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью", — указал Песков.
Как уже писал Life.ru, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. По данным СМИ, её и и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа тоже ищут за уничтожение памятников советским воинам. Возбуждено уголовное дело.