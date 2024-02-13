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13 февраля, 09:37

Кремль озвучил две причины для объявления в розыск премьера Эстонии

Песков: Каллас объявлена в розыск за надругательство над исторической памятью

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Причиной для объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас стала её враждебность к России и надругательство над исторической памятью. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прибалтийские политики, объявленные в розыск, также предпринимали враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране, отметил представитель Кремля.

"Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью", — указал Песков.

СМИ узнали, за что в России разыскивают премьера Эстонии
СМИ узнали, за что в России разыскивают премьера Эстонии

Как уже писал Life.ru, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. По данным СМИ, её и и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа тоже ищут за уничтожение памятников советским воинам. Возбуждено уголовное дело.

Марина Калегина
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