СМИ узнали, за что в России разыскивают премьера Эстонии
Премьер-министр и госсекретарь Эстонии объявлены в розыск за демонтаж памятников
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena
МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа за уничтожение памятников советским воинам. Об этом узнало ТАСС.
По данным агентства, в отношении Каллас и Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении монументов.
Напомним, ранее МВД РФ объявило в розыск Каю Каллас. Ей 46 лет, пост премьер-министра Эстонии она занимает с 26 января 2021 года. Политик не раз отмечалась антироссийскими высказываниями и действиями. Например, призвала готовиться к конфликту с Россией, объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ и искала обоснование для выдворения людей с российским гражданством.