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16 января, 10:04

Премьер Эстонии объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ

Каллас: Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке

Правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования на русском языке. Такое заявление сделала премьер-министр Кая Каллас, объясняя 16 января действия кабмина при переходе к единой эстонской школе.

"Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование", подчеркнула Каллас.

Премьер дополнила, что главная цель перехода на единый эстонский формат обучения заключается в том, чтобы увеличить количество эстоноговорящих людей. В Эстонии хотят, чтобы все жители страны находились в едином информационном пространстве и овладевали языком, пояснила Каллас. По её словам, существование образования на русском языке стало большой проблемой для республики. Политик жалеет, что отказ от двуязычной системы не произошёл раньше.

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А ранее Лайф рассказывал, что министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил закрыть все русские школы в стране. Причиной стал декабрьский инцидент, когда двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили в одноклассника из пневматического автомата из-за его политических взглядов. Однако позднее глава Минэкономики страны Аушрине Армонайте назвала ошибкой идею о закрытии русских школ.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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