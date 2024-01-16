Премьер Эстонии объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ

Правительство Эстонии планирует прекратить финансирование образования на русском языке. Такое заявление сделала премьер-министр Кая Каллас, объясняя 16 января действия кабмина при переходе к единой эстонской школе.

"Действительно, то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование", — подчеркнула Каллас.

Премьер дополнила, что главная цель перехода на единый эстонский формат обучения заключается в том, чтобы увеличить количество эстоноговорящих людей. В Эстонии хотят, чтобы все жители страны находились в едином информационном пространстве и овладевали языком, пояснила Каллас. По её словам, существование образования на русском языке стало большой проблемой для республики. Политик жалеет, что отказ от двуязычной системы не произошёл раньше.