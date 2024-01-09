В Литве назвали ужасной ошибкой разговоры о закрытии русских школ

Разговоры о том, чтобы закрыть в Литве школы с преподаванием на русском языке, — это ужасная ошибка и желание политиков, склонных к популизму, набрать очки. Об этом на радио LRT сообщила литовский министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте.

"Говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, — ужасная ошибка, и делать этого не надо бы... Не надо использовать этот вопрос для получения своих политических дивидендов, особенно в радикально правом кругу. Имею в виду некоторых политиков, склонных к популизму", — пояснила Армонайте.

Она обратила внимание, что в школах нацменьшинств, конечно, есть проблемы, но их не стоит решать поспешно, делая скидку на то, что речь идёт о детях и их жизнях, которые формируются в учебном заведении. Армонайте сообщила, что в Литве есть прекрасные школы, в которых преподают и на польском, и на русском.