В Литве назвали ужасной ошибкой разговоры о закрытии русских школ
Глава Минэкономики Литвы Армонайте назвала ошибкой идею о закрытии русских школ
Разговоры о том, чтобы закрыть в Литве школы с преподаванием на русском языке, — это ужасная ошибка и желание политиков, склонных к популизму, набрать очки. Об этом на радио LRT сообщила литовский министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте.
"Говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, — ужасная ошибка, и делать этого не надо бы... Не надо использовать этот вопрос для получения своих политических дивидендов, особенно в радикально правом кругу. Имею в виду некоторых политиков, склонных к популизму", — пояснила Армонайте.
Она обратила внимание, что в школах нацменьшинств, конечно, есть проблемы, но их не стоит решать поспешно, делая скидку на то, что речь идёт о детях и их жизнях, которые формируются в учебном заведении. Армонайте сообщила, что в Литве есть прекрасные школы, в которых преподают и на польском, и на русском.
Напомним, министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил закрыть все русские школы в стране. Причиной стал инцидент, который произошёл в конце декабря. Речь идёт о случае, когда двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили в одноклассника из пневматического автомата из-за его политических взглядов.
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