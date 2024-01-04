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4 января, 01:21

Оскандалившаяся экс-депутат Рады набросилась на солдат ВСУ из-за русского языка

Экс-депутат Фарион обвинила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил войны

Украинские военные, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

В интервью каналу ISLND TV она заметила, что каждое мгновение может стать решающим, если военный, к примеру, ранен, а над ним кто-то стоит и говорит на "московском языке".

"Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими", — сказала Фарион.

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Осенью прошлого года Фарион угодила в скандал, призвав "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке. Кроме того, тогда она заявила, что не считает украинцами азовцев*, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военнослужащие ВСУ отреагировали негативно и предложили Фарион сменить их в окопах. Позднее СБУ возбудила против неё уголовное дело.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

t.me / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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