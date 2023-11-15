СБУ крепко взялась за ярую "защитницу мовы", стоило ей наехать на азовцев*

СБУ возбудила дело против скандального экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион сразу по четырём статьям, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Ей вменяют "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности", "оскорбление чести и достоинства военнослужащего", "нарушение тайны переписки" и "нарушение неприкосновенности частной жизни".

В последнее время Фарион, позиционирующую себя как ярую защитницу украинского языка, буквально преследуют неприятности, а последней каплей стал крупный скандал с бойцами "Азова"*, которых она отказалась считать украинцами из-за незнания мовы. Она заявила, что воевать в рядах ВСУ — "это не заслуга" и "это не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку". Фарион добавила, что русскоязычных в армии нужно "презирать".

"Вы знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то это не армия, а сброд. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Раз они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм — выучат язык Тараса Григорьевича Шевченко", — заявила она во время интервью журналистке Янине Соколовой.

А ранее Лайф писал, что Фарион сдала МВД фаната из Крыма, писавшего ей крамолу про "москалей". Проукраински настроенный студент-крымчанин Максим Глебов написал украинскому нардепу письмо в поддержку её позиции, указав в нём свои настоящие имя и фамилию. Ярая защитница украинского языка такой поступок искренне оценила и, недолго думая, опубликовала у себя в телеграм-канале скрин сообщения, не скрыв данные отправителя. В результате парня задержали.