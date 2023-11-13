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13 ноября, 12:30

Экс-нардеп Фарион сдала МВД фаната из Крыма, писавшего ей крамолу про "москалей"

Студент из Крыма попал в полицию, написав письмо экс-нардепу Рады Фарион

В Крыму был задержан проукраински настроенный студент Максим Глебов, написавший экс-нардепу Украины Ирине Фарион письмо в поддержку её позиции и указавший в нём свои настоящие имя и фамилию. Ярая защитница украинского языка такой поступок искренне оценила и, недолго думая, опубликовала у себя в телеграм-канале скрин сообщения, не скрыв данные отправителя.

Крымский студент Максим Глебов раскаивается в поддержке Украины и отказывается от своих взглядов после беседы в МВД. Видео © T.me / Крымский СМЕРШ

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на русском. Откуда я буду знать, что это наши, а не русские, одевшиеся в украинскую военную форму. Или в Симферополе (где я сейчас учусь на первом курсе украинской филологии), не представляю себе, как на Киевской буду слышать от наших воинов язык россиян", написал молодой человек со своего основного аккаунта.

Фарион выложила скриншот письма, не потрудившись закрасить имя доброжелателя. Как следствие — уже через несколько дней с молодым человеком провели работу в центре по борьбе с экстремизмом в МВД Симферополя. После этого было опубликовано видео, в котором юноша раскаялся в своём поступке и на русском языке объявил, что после проведённой с ним интеллигентной беседы он полностью отказывается от своих взглядов, так как теперь осознаёт, что был абсолютно не прав.

На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке

На Украине потребовали "утилизировать" граждан, говорящих на русском языке

Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила в соцсетях, что не считает украинцами азовцев**, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военные ВСУ, политики и обычные украинцы встали на защиту националистов и неожиданно для всех и, вероятно, для самих себя выступили против дискриминации за язык "врага". Позже Facebook* заблокировал страницу экс-депутата Рады Ирины Фарион.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

T.me / Крымский СМЕРШ

Юрий Лысенко
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