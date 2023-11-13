Экс-нардеп Фарион сдала МВД фаната из Крыма, писавшего ей крамолу про "москалей"

В Крыму был задержан проукраински настроенный студент Максим Глебов, написавший экс-нардепу Украины Ирине Фарион письмо в поддержку её позиции и указавший в нём свои настоящие имя и фамилию. Ярая защитница украинского языка такой поступок искренне оценила и, недолго думая, опубликовала у себя в телеграм-канале скрин сообщения, не скрыв данные отправителя.

Крымский студент Максим Глебов раскаивается в поддержке Украины и отказывается от своих взглядов после беседы в МВД. Видео © T.me / Крымский СМЕРШ

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на русском. Откуда я буду знать, что это наши, а не русские, одевшиеся в украинскую военную форму. Или в Симферополе (где я сейчас учусь на первом курсе украинской филологии), не представляю себе, как на Киевской буду слышать от наших воинов язык россиян", — написал молодой человек со своего основного аккаунта.

Фарион выложила скриншот письма, не потрудившись закрасить имя доброжелателя. Как следствие — уже через несколько дней с молодым человеком провели работу в центре по борьбе с экстремизмом в МВД Симферополя. После этого было опубликовано видео, в котором юноша раскаялся в своём поступке и на русском языке объявил, что после проведённой с ним интеллигентной беседы он полностью отказывается от своих взглядов, так как теперь осознаёт, что был абсолютно не прав.

Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила в соцсетях, что не считает украинцами азовцев**, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военные ВСУ, политики и обычные украинцы встали на защиту националистов и неожиданно для всех и, вероятно, для самих себя выступили против дискриминации за язык "врага". Позже Facebook* заблокировал страницу экс-депутата Рады Ирины Фарион.