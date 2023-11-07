Экс-нардеп нарвалась на бан в Сети из-за азовцев** и заставила украинцев любить русский язык

Facebook* заблокировал страницу экс-депутата Рады Ирины Фарион после того, как она разразилась критикой в адрес русскоговорящих бойцов нацполка "Азов"**. Тем временем нападки на неё в Сети продолжаются — военные ВСУ, политики и обычные украинцы встали на защиту националистов и неожиданно для себя выступают против дискриминации за язык "врага".

"Заблокирована на ФБ* [Facebook*]. Падла истекает желчью от моей правды", — рассказала Фарион в телеграм-канале.

Тем самым бывший нардеп дала понять, что ничуть не жалеет о сказанном. На политика уже подали заявление в полицию и СБУ, автором обращения стал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, оскорбления со стороны Фарион по языковому принципу неприемлемы и тянут на уголовную ответственность.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. <…> Дискриминация и дискредитация кого-либо на Украине запрещена", — написал он в телеграм-канале.

Омбудсмен не называет имя экс-депутата, но из контекста следует, что речь идёт именно о Фарион. Если украинские правоохранители возьмутся за дело, то экс-нардепу грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила в соцсетях, что не считает украинцами азовцев**, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военнослужащие ВСУ отреагировали негативно и предложили Фарион сменить их в окопах.