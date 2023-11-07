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7 ноября, 12:55

Экс-нардеп нарвалась на бан в Сети из-за азовцев** и заставила украинцев любить русский язык

Facebook* забанил страницу экс-нардепа Фарион, оскорбившей ВСУ за русский язык

<p>Ирина Фарион. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>/ <a href="https://picasaweb.google.com/102652274152528116947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВО Свобода"&#x27;s Picasa Gallery</a></p>

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia / "ВО Свобода"'s Picasa Gallery

Facebook* заблокировал страницу экс-депутата Рады Ирины Фарион после того, как она разразилась критикой в адрес русскоговорящих бойцов нацполка "Азов"**. Тем временем нападки на неё в Сети продолжаются — военные ВСУ, политики и обычные украинцы встали на защиту националистов и неожиданно для себя выступают против дискриминации за язык "врага".

"Заблокирована на ФБ* [Facebook*]. Падла истекает желчью от моей правды", — рассказала Фарион в телеграм-канале.

Тем самым бывший нардеп дала понять, что ничуть не жалеет о сказанном. На политика уже подали заявление в полицию и СБУ, автором обращения стал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, оскорбления со стороны Фарион по языковому принципу неприемлемы и тянут на уголовную ответственность.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. <…> Дискриминация и дискредитация кого-либо на Украине запрещена", — написал он в телеграм-канале.

Омбудсмен не называет имя экс-депутата, но из контекста следует, что речь идёт именно о Фарион. Если украинские правоохранители возьмутся за дело, то экс-нардепу грозит до восьми лет тюрьмы.

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Напомним, экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила в соцсетях, что не считает украинцами азовцев**, которые позволяют себе говорить на русском языке. Военнослужащие ВСУ отреагировали негативно и предложили Фарион сменить их в окопах.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

**Запрещённая в России террористическая организация.

Татьяна Миссуми
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