В Литве собрались закрыть все русские школы под предлогом инцидента со стрельбой
Министр образования Литвы Якштас предложил закрыть все русские школы в стране
Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил закрыть все русские школы в стране. Обсуждение вопроса вызвал инцидент, который произошёл в конце декабря. По данным литовских СМИ, двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили в одноклассника из пневматического автомата из-за его политических взглядов.
"Мы сейчас оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русскоязычного национального меньшинства", — сказал Якштас журналистам.
Директор школы, где произошёл инцидент, Дануте Мишрене в свою очередь призвала не дискредитировать русскоязычное население и подчеркнула важность защиты прав всех детей. Местные силовики сейчас занимаются расследованием происшествия.
А ранее Лайф сообщал, что языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень отверг существование русскоговорящих украинцев. Он также с гордостью заявил, что "бойцы ВСУ, услышав русский язык, сразу же начинают стрелять". Об этом ему якобы поведали знакомые с передовой.
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