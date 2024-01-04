В Литве собрались закрыть все русские школы под предлогом инцидента со стрельбой

Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил закрыть все русские школы в стране. Обсуждение вопроса вызвал инцидент, который произошёл в конце декабря. По данным литовских СМИ, двое учеников русской школы в Вильнюсе выстрелили в одноклассника из пневматического автомата из-за его политических взглядов.

"Мы сейчас оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русскоязычного национального меньшинства", — сказал Якштас журналистам.

Директор школы, где произошёл инцидент, Дануте Мишрене в свою очередь призвала не дискредитировать русскоязычное население и подчеркнула важность защиты прав всех детей. Местные силовики сейчас занимаются расследованием происшествия.