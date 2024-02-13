В России объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Zuma / I-Images
МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
"Каллас Кая. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, при этом не уточняется, по какой статье разыскивают политика.
Кае Каллас 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Эстонии с 26 января 2021 года. Политик не раз отмечалась антироссийскими высказываниями и действиями. Например, призвала готовиться к конфликту с Россией, объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ и искала обоснование для выдворения людей с российским гражданством.