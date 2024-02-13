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В России объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

13 февраля, 08:18
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Zuma / I-Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Zuma / I-Images

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

"Каллас Кая. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе, при этом не уточняется, по какой статье разыскивают политика.

У семьи премьера Эстонии нашли бизнес с Россией, о котором она "не знала"
У семьи премьера Эстонии нашли бизнес с Россией, о котором она "не знала"

Кае Каллас 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Эстонии с 26 января 2021 года. Политик не раз отмечалась антироссийскими высказываниями и действиями. Например, призвала готовиться к конфликту с Россией, объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ и искала обоснование для выдворения людей с российским гражданством.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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