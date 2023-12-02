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1 декабря, 21:58

Премьер Эстонии связала принятие российского гражданства с терроризмом

Премьер-министр Каллас пригрозила получающим гражданство РФ эстонцам депортацией

Власти Эстонии ищут правовую основу для депортации жителей прибалтийской республики, которые получили российское гражданство. Такое предупреждение озвучила премьер-министр страны Кая Каллас.

По словам главы кабмина, департамент полиции и погранохраны в ближайшее время расследует связь между владельцами российских паспортов и деятельностью, направленной против государства. В случае успеха поводом для выдворения сограждан послужит закон об иностранцах, сказано в письменном ответе премьера на запрос парламента. Она уточнила, что желание получить гражданство России сейчас говорит о том, что человек готов вступить в Российскую армию.

"Это уже угроза безопасности Эстонии и очень чёткий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", — добавила Каллас.

Премьер Эстонии задумала возглавить НАТО для борьбы с Россией

Премьер Эстонии задумала возглавить НАТО для борьбы с Россией

А ранее Эстония усилила границу с Россией бетонными заграждениями. По данным местных властей, такие меры приняты в связи с "миграционным давлением".

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X / Kaja Kallas

Илья Пушкарев
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