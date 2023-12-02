Премьер Эстонии связала принятие российского гражданства с терроризмом

По словам главы кабмина, департамент полиции и погранохраны в ближайшее время расследует связь между владельцами российских паспортов и деятельностью, направленной против государства. В случае успеха поводом для выдворения сограждан послужит закон об иностранцах, сказано в письменном ответе премьера на запрос парламента. Она уточнила, что желание получить гражданство России сейчас говорит о том, что человек готов вступить в Российскую армию.