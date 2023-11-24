Эстония устанавливает дополнительные бетонные заграждения на границе с РФ
Эстония устанавливает на границе с РФ в Нарве дополнительные бетонные заграждения — так называемые зубы дракона, заявили в пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны.
"Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время ещё больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения", — сказали в пресс-службе порталу государственного телерадиовещания ERR.
Там рассказали, что сейчас за ситуацией внимательно наблюдают. В ведомстве заявили, что "Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии", то есть нелегально отправляет людей в Евросоюз.
Напомним, Финляндия 18 ноября закрыла до конца февраля четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленобласти и Ниирала — Вяртсиля в Карелии. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". На одном из КПП в последний день его работы против мигрантов, желающих прорваться на территорию Финляндии, применили спецсредства. 22 ноября финское правительство приняло решение оставить открытым только самый северный пункт — Райа-Йоосеппи (муниципалитет Инари, провинция Лаппи). Сейчас финны пропускают только 1/8 часть всех мигрантов.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA