Эстония устанавливает дополнительные бетонные заграждения на границе с РФ

Эстония устанавливает на границе с РФ в Нарве дополнительные бетонные заграждения — так называемые зубы дракона, заявили в пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны.

"Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время ещё больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения", — сказали в пресс-службе порталу государственного телерадиовещания ERR.