Европейским странам, которые активно выступают за изъятие российских средств, надо напомнить заявление первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами". Об этом в беседе с "Царьградом" заявил экономист, писатель Александр Лежава.

На Западе не перестаёт утихать дискуссия, что делать с замороженными российскими активами. Так, по словам экономиста, сейчас громче всех идею изъятия этих средств предлагает Эстония. А вот Бельгия, Германия и Франция, в свою очередь, достаточно осторожны в этом плане, так как помнят слова Бисмарка, сказанные им в XIX веке о русских.

"Русские всегда приходят за своими деньгами. И, когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой они написаны". Поэтому немцы и французы понимают, чем это закончится", — объяснил эксперт.

Помимо этого, экономист напомнил про окончание Северной войны в 1721 году. Тогда в рамках Ништадтского мирного договора Россия выплатила за приобретаемые Лифляндию, Ингерманландию и Курляндию два миллиона серебряных долларов, что в пересчёте на вес представляет собой 56 тонн серебра. На сегодняшний день 56 тонн серебра стоят около 38 миллионов евро, а на территории Эстонии находится порядка 35 миллионов евро, принадлежащих российским компаниям.

"То есть серебро осталось тем же, территория осталась той же. Если мы посчитаем, сколько это по нынешнему курсу, то 56 тонн — это порядка 38 миллионов евро. И как только Эстония изымает эти денежные средства у России, то это даёт возможность всю эту территорию на совершенно легальных основаниях занять", — заявил аналитик.

Интервьюер в беседе с Лежавой справедливо отметил, что спустя 300 лет было подписано много других соглашений о признании границ, и спросил, есть ли какие-то реальные правовые основания для присоединения Эстонии к России. По словам писателя, если кто-то из прибалтов нарушает соглашения — то это нарушение с их стороны.

"Потому что мы придерживались существующих договоров. В данном случае у нас есть все права для того, чтобы восстановить справедливость", — заявил Лежава.