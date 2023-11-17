Эстония объяснила борьбой с миграцией и ремонтом появление "зубов дракона" на границе с РФ

Пограничная служба Эстонии подготовила к установке на границе с Россией железобетонные заграждения пирамидальной формы, именуемые также "зубами дракона". Об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

В ведомстве сообщили, что эти заграждения будут установлены на границе в том случае, если эстонские власти по примеру Финляндии решат ограничить въезд со стороны России. Предполагается, что эти меры должны сдерживать нелегальную миграцию, проблемы с которой в последнее время обострились в ЕС.