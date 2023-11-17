Эстония объяснила борьбой с миграцией и ремонтом появление "зубов дракона" на границе с РФ
Postimees: Власти Эстонии готовят "зубы дракона" на границе с РФ в Нарве
"Зубы дракона" на Нарвском пограничном пункте в Эстонии. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Граница Нарва – Ивангород
Пограничная служба Эстонии подготовила к установке на границе с Россией железобетонные заграждения пирамидальной формы, именуемые также "зубами дракона". Об этом пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
В ведомстве сообщили, что эти заграждения будут установлены на границе в том случае, если эстонские власти по примеру Финляндии решат ограничить въезд со стороны России. Предполагается, что эти меры должны сдерживать нелегальную миграцию, проблемы с которой в последнее время обострились в ЕС.
"Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие пограничного пункта Ивангород на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", — добавил начальник Нарвского погранпункта Марек Лийва.
Ранее Лайф сообщал, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Кроме того, в середине октября стало известно, что Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идёт о КПП Виентули и Педедзе, сейчас там выставлены бетонные заграждения. А 16 ноября стало известно, что и власти Норвегии и Эстонии могут закрыть свои КПП.