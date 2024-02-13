Захарова предупредила, что объявление Каллас в розыск — это только начало

Объявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа в розыск в России — это только начало. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", — написала дипломат в своём телеграм-канале.