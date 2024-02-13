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Захарова предупредила, что объявление Каллас в розыск — это только начало

13 февраля, 09:55
Мария Захарова и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Мария Захарова и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Объявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа в розыск в России — это только начало. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало",написала дипломат в своём телеграм-канале.

СМИ узнали, за что в России разыскивают премьера Эстонии
СМИ узнали, за что в России разыскивают премьера Эстонии

Как уже сообщал Life.ru, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В Кремле рассказали, что причиной таких мер стали враждебность Каллас к России и надругательство над исторической памятью. Кстати, МВД также объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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