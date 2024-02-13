В России объявлен в розыск министр культуры Литвы
МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
"Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ", — говорите в базе розыска.
По данным ТАСС, в отношении Кайриса возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
А ранее сегодня МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. По данным СМИ, её и и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа тоже ищут за уничтожение памятников советским воинам. Возбуждено уголовное дело.
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ТАСС / EPA / JERO MORALES