В России объявлен в розыск министр культуры Литвы

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

"Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ", — говорите в базе розыска.

По данным ТАСС, в отношении Кайриса возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.