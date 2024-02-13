Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 09:16

В России объявлен в розыск министр культуры Литвы

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

"Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ", — говорите в базе розыска.

По данным ТАСС, в отношении Кайриса возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией
Эстония, Латвия, Литва создадут "балтийскую линию обороны" на границе с Россией

А ранее сегодня МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. По данным СМИ, её и и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа тоже ищут за уничтожение памятников советским воинам. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JERO MORALES

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров