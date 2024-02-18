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18 февраля, 18:43

Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам

Россия озвучивает Коллективному Западу вполне законные требования по своим замороженным активам. Такого мнения придерживается премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В интервью газете Die Welt глава кабмина прибалтийского государства напомнила, что ВС России в рамках спецоперации наносят Украине ущерб, который Москва должна возместить. Европа не обязана восстанавливать Незалежную за свой счёт, поэтому необходимо разработать механизм, который позволит пустить в дело чужие финансы и заставить РФ "понести ответственность за свои действия" в обход притязаний со стороны Кремля.

"Россия имеет легитимные требования по отношению к нам", — подчеркнула премьер, добавив, что Таллин придумал способ обойти эти требования.

G7 пообещала удерживать российские активы, пока Москва "не вернёт ущерб Украине"
G7 пообещала удерживать российские активы, пока Москва "не вернёт ущерб Украине"

А тем временем Соединённые Штаты впервые использовали принадлежащие РФ активы. Средства в размере 500 тысяч долларов были переданы Эстонии для помощи Украине.

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Илья Пушкарев
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