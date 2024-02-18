Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам
Россия озвучивает Коллективному Западу вполне законные требования по своим замороженным активам. Такого мнения придерживается премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В интервью газете Die Welt глава кабмина прибалтийского государства напомнила, что ВС России в рамках спецоперации наносят Украине ущерб, который Москва должна возместить. Европа не обязана восстанавливать Незалежную за свой счёт, поэтому необходимо разработать механизм, который позволит пустить в дело чужие финансы и заставить РФ "понести ответственность за свои действия" в обход притязаний со стороны Кремля.
"Россия имеет легитимные требования по отношению к нам", — подчеркнула премьер, добавив, что Таллин придумал способ обойти эти требования.
А тем временем Соединённые Штаты впервые использовали принадлежащие РФ активы. Средства в размере 500 тысяч долларов были переданы Эстонии для помощи Украине.
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