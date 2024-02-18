Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам

В интервью газете Die Welt глава кабмина прибалтийского государства напомнила, что ВС России в рамках спецоперации наносят Украине ущерб, который Москва должна возместить. Европа не обязана восстанавливать Незалежную за свой счёт, поэтому необходимо разработать механизм, который позволит пустить в дело чужие финансы и заставить РФ "понести ответственность за свои действия" в обход притязаний со стороны Кремля.