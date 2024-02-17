В США впервые решились на использование украденных у России активов

США передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из числа "конфискованных российских средств" для оказания помощи Украине. Это первый подобный случай использования принадлежащих РФ активов, говорится в публикации на сайте Министерства юстиции Штатов.

"Первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора Лиза Монако и канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти 500 тысяч долларов США из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине", — сказано в сообщении ведомства.

В американском Минюсте подчеркнули, что это первый перевод российских средств из Соединённых Штатов для иностранного союзника с целью их последующей передачи на нужды Киева. Деньги решили передать Эстонии, потому что "действующие обстоятельства дела" не дают возможности отправить их Незалежной без посредников. Предполагается, что Таллин использует средства для программы по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской энергетической инфраструктуры, которая пострадала от ударов Российской армии.