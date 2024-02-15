В Euroclear осудили идею G7 отдать замороженные российские активы Украине

Глава международного депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против предложения "Группы семи" (G7) использовать замороженные активы российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Она назвала подобные действия непрямой конфискацией.

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — отметила Мостри в беседе с Financial Times.

Глава Euroclear считает, что использование российских активов может привести к колебанию евро и подрыву доверия к депозитарию, а также европейским рынкам капиталов. При этом Мостри более благосклонно относится к идее ЕС использовать проценты от российских вкладов для помощи Киеву.