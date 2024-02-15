В Euroclear осудили идею G7 отдать замороженные российские активы Украине
Глава Euroclear Мостри: Идея G7 отдать активы РФ Украине — непрямая конфискация
Глава международного депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против предложения "Группы семи" (G7) использовать замороженные активы российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Она назвала подобные действия непрямой конфискацией.
"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", — отметила Мостри в беседе с Financial Times.
Глава Euroclear считает, что использование российских активов может привести к колебанию евро и подрыву доверия к депозитарию, а также европейским рынкам капиталов. При этом Мостри более благосклонно относится к идее ЕС использовать проценты от российских вкладов для помощи Киеву.
Euroclear — бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги. Она специализируется на расчётах по операциям с ценными бумагами, а также надёжном хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Компания была основана в 1968 году как часть J.P. Morgan & Co. для расчётов по сделкам на развивающемся в то время рынке еврооблигаций.
Как сообщал Life.ru, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. О своём желании получить эти средства не раз говорил Владимир Зеленский, призывая европейских политиков поделиться награбленным. Позднее стало известно, что Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов РФ. В МИД РФ заявили, что Россия адекватно и эффективно ответит на конфискацию Западом своих активов. В Совфеде окрестили планы Запада бандитизмом.