"Бандитизм": В Совфеде возмутились новым планом Запада по конфискации активов России
Сенатор Карасин назвал бандитизмом новый план G7 по конфискации активов России
Россия не согласится ни с одним планом по конфискации своих активов на замороженных зарубежных счетах. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию СМИ о том, что страны G7 планируют обязать РФ выплатить долги перед конфискацией активов.
"Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".
Карасин добавил, что в Москве делают соответствующие выводы.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что страны Запада намерены разработать долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По информации журналистов, государства – участники G7, которые поддерживают Украину, потребуют от Москвы погасить долг.
Как сообщал Life.ru, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. О своём желании получить эти средства не раз говорил Владимир Зеленский, призывая европейских политиков поделиться награбленным. Позднее стало известно, что Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов РФ. В МИД РФ заявили, что Россия адекватно и эффективно ответит на конфискацию Западом своих активов.
ТАСС / Александр Щербак