"Бандитизм": В Совфеде возмутились новым планом Запада по конфискации активов России

Россия не согласится ни с одним планом по конфискации своих активов на замороженных зарубежных счетах. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию СМИ о том, что страны G7 планируют обязать РФ выплатить долги перед конфискацией активов.

"Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела", — сказал сенатор в беседе с "Лентой.ру".

Карасин добавил, что в Москве делают соответствующие выводы.