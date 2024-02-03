Запад вздумал выставить условие России перед конфискацией активов

Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", — указано в материале.

По информации издания, страны G7, которые поддерживают Украину, потребуют от Москвы погасить долг. В случае отказа организация арестует заблокированные российские активы. Уточняется, что автором такой инициативы является Бельгия. При этом чиновники из двух стран "Большой семёрки" заявили СМИ, что в настоящее время это основной вариант размораживания средств для помощи Украине, которые принадлежат России.