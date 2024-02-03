Запад вздумал выставить условие России перед конфискацией активов
FT: Страны G7 планируют обязать РФ выплатить долги перед конфискацией активов
Страны Запада намерены разработать долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", — указано в материале.
По информации издания, страны G7, которые поддерживают Украину, потребуют от Москвы погасить долг. В случае отказа организация арестует заблокированные российские активы. Уточняется, что автором такой инициативы является Бельгия. При этом чиновники из двух стран "Большой семёрки" заявили СМИ, что в настоящее время это основной вариант размораживания средств для помощи Украине, которые принадлежат России.
Напомним, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. О своём желании получить эти средства не раз говорил Владимир Зеленский, призывая европейских политиков поделиться награбленным. Позднее стало известно, что Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от активов РФ.
ТАСС / AP / Brendan Smialowski